مصرع 6 أشخاص وفقدان 3 آخرين جراء الأمطار الغزيرة جنوب اليابان

قال مسئولون يابانيون، اليوم الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية خلفت ما يصل إلى 6 قتلى، في الوقت الذي يبحث فيه رجال الإنقاذ عن 3 مفقودين.

وذكرت قناة «آسيا نيوز» الإخبارية، أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خفضت درجة التحذيرات الخاصة من الأمطار الغزيرة للأجزاء الشمالية من الجزيرة، إلى درجة تحذيرات وتنبيهات منخفضة المستوى، إلا أنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب بسبب احتمال وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

اليابان أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، إن البلديات لا تزال تتحقق من حجم الخسائر، غير أن التقارير أكدت وقوع 6 وفيات مرتبطة بالكارثة، و3 في عداد المفقودين، مع إصابة شخصين بجروح طفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة في أجزاء مختلفة من العالم، في غضون الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف جديدة من وتيرة تغير المناخ.