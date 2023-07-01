مصرع شخص وفقدان آخرين بسبب الأمطار الغزيرة جنوب اليابان

لقي شخص على الأقل مصرعه، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة «كيوشو»، في جنوب غرب اليابان، اليوم السبت.

أمطار غزيرة في اليابان

وكشفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بحسب وكالة أنباء «كيودو»، عن إصدارها تحذيرات عدة من الانهيارات الطينية والفيضانات في المناطق المنخفضة، حيث من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة عبر المناطق من غرب اليابان إلى شرقها، بسبب جبهة الأمطار الموسمية.

تعليق الحركة بين هيروشيما وهاكاتا

ولجأت السلطات اليابانية إلى تعليق الخدمات بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع مؤقتًا، بحسب بيان أصدرته الشركة الوطنية سكك حديد غرب اليابان.