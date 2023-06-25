تعرف على أعراض الإصابة بفيروس أوز.. اليابان تسجل أول حالة وفاة

كشفت وزارة الصحة في اليابان عن وفاة أول حالة متأثرة بلدغة من حشرة القراد، نقلت على أثرها فيروس أوز، وهي لامرأة مسنة من محافظة إيباراكي، إحدى محافظات شمال شرق العاصمة طوكيو، ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حالة الوفاة المسجلة كانت في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

معاناة الإصابة بفيروس أوز

وعانت المرأة بسبب فيروس أوز قرابة العام، إذ تم اكتشاف الحالة في صيف 2022، وكانت تعاني من أعراض الإصابة بارتفاع الحرارة «الحمي» والتعب البدني، في البداية تم تشخيص حالتها بأنها مريضة التهاب رئوى، لكن حالتها سرعان ما ساءت، لي تم نقلها إلى المستشفي، حيث اكتشف الطاقم الطبي وجود قرادة مختقنة أعلى فخذها، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليابانية.

وبعد معاناة داخل المستشفى، توفيت المرأة السبعينية نتيجة التهاب عضلة القلب، بعد 26 يوماً من دخولها المستشفى.

متى تم الكشف عن فيروس أوز

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأنه تم الكشف للمرة الأولى عن فيروس أوز عام 2018، وكان يسبب حالة مرضية للحيوانات، لكن لم يكن هناك دليل على أنه ينتقل للبشر، إلا مؤخرًا عندما تم اكتشاف حالة المرأة المسنة.

ينتقل فيروس أوز عن طريق حشرة القراد المسببة لفيروس أوز التي تعيش في المناطق العشبية، وهي ليست بالضرورة قاتلة أو مميتة، ولا يزال العالم يحتاج لمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الفيروس، لاسيما مع وجود الكثير من الأنواع من المناطق اليابانية، وفق المعهد الوطني للأمراض المعدية

أعراض فيروس أوز

ويعاني المصابون بفيروس أوز من ظهور بعض الأعراض التي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة، التعب، الصداع، ومع تصاعد الحالة المرضية، قد يواجه المصاب صعوبة في التنفس، وتورم الأطراف.

وحتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس أوز، على الرغم من أنه تم العثور على أجسام مضادة للفيروس في القرود البرية والخنازير والغزلان في محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو، حتى إن هناك بعض البشر تحتوى أجسادهم على مضادات للفيروس، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسات والأبحاث العلمية.