تفاصيل الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023

قال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن معرض الكتاب تحول لمظاهرة ثقافية تزامنا مع إقامة المعرض الدولي المصري، لافتا إلى أن معرض الكتاب الإسكندرية يستمر لمدة 15 يوماً من تاريخ إطلاقه.

تعاون معرض الإسكندرية للكتاب مع 76 دارًا للنشر

وأضاف رئيس مكتبة الإسكندرية عبر مدخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن إدارة المعرض تعاونت مع 76 دارا للنشر من اتحاد الناشرين المصريين والعرب ودور نشر من الكويت والإمارات والسعودية ويضم المعرض قسم لبيع الكتب القديمة يسمى سور الأزبكية بأسعار قليلة ويشهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض.

أمسيات شعرية وعروض موسيقية

وتابع زايد أن المعرض يضم 100 نشاط ثقافي خلال 15 يوماً تتنوع ما بين مناقشات لكتب واستضافة الحاصلين على جوائز الدولة وأمسيات شعرية، لافتا إلى أن أولى الفعاليات المقررة يوم الخميس تحت رعاية الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

وأشار إلى بدء النشاط الفني للمكتبة من رسم وعروض موسيقية وغيرها من العروض بداية من أواخر الشهر الجاري.