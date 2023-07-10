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أستاذ تخطيط عمراني يبرز جهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة

كتب:

مريم جاد
10:58 م | الإثنين 10 يوليو 2023
 سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني

 سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة منذ 2019، رصدت أولويات المشكلة بالمناطق شديدة الخطورة، إذ وضعت 3 بدائل لها، منها الإزالة التامة، أو إحلال مساكن أخرى محلها ونفس السكان بها، أما الحصول على وحدات كاملة المرافق والتشطيب، ووضعت تلك الخيارات أمامهم بالإضافة إلى اختيار البعض لعائد مادي.

التخطيط العمراني للمناطق

أضاف أستاذ التخطيط العمراني في مداخلة هاتفية عبر برنامج «تغطية خاصة»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور بقناة «إكسترا نيوز»، أن بما يتعلق بالتخطيط العمراني، الدولة أخذت المناطق غير المخططة، وبدأت في إعادة تخطيطها مرة أخرى، إذ كانت تحتاج شوارع، وبنية أساسية، ومرافق وهكذا.

واستكمل: «تم اختيار الناس للبدائل على حسب احتياجاتهم ومتطلباتهم».

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بقلم مريم جاد