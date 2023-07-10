أقدم راقصي «فرقة رضا» يتحدث عن كواليس شهرتها: كلمة السر «جمال عبدالناصر»

قال نبيل مبروك، أقدم راقصي «فرقة رضا»، عن الفنان الاستعراضي ومؤسس الفرقة محمود رضا، إنه كان يؤلف الأفكار وينفذها، وكان نبيل يساعده في تمرين الراقصين الجدد.

صديق العمر واليد اليمنى

وأضاف «مبروك» أن أول ظهور للفرقة أمام الجمهور كان مسرح العرائس، متابعًا خلال مداخلة مع برنامج «السفيرة عزيزة» الذى تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، المذاع على شاشة «دي إم سي»، أنه أثناء ذلك العرض جلس محمود بفيلا في بيروت مع المساعدين ونفذوا الأفكار ودربوا الراقصين، وأنه كان يطلق عليه صديق العمر ويده اليمنى.

فكرة أدت إلى الشهرة

وتابع نبيل مبروك، أن وقت عرض مسرح العرائس كان يوجد حدث كبير خاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو توزيع الـ5 فدادين على الفلاحين، فحوَّلها «رضا» لفكرة ورقصة تسمى «الخمس فدادين» وهي رقصة عبارة عن 6 أولاد وبنت يرقصون على الأنغام بملابس الفلاحين، وبعدها تم طلبهم لمعرض دمشق الدولي وتم إشهار الفرقة على مستوى العالم.