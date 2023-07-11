كيف تخفض وزنك بـ اختبار الحمض النووي DNA؟.. طريقة جديدة تنتشر عالميا

هل تخيلت يومًا أن تفقد وزنك بسبب إجراء تحليل DNA؟.. حالة من الذهول سيطرت على كل من قرأ تصريح فنانة مصرية أفصحت عن سبب رشاقتها والتي أعادتها إلى إجراءها DNA TEST، رغم أن هذا النظام يعتبر معمول به عالميًا منذ العام 2014.. فكيف ذلك؟

اختبار الحمض النووي لفقدان الوزن، ذلك التعريف العلمي العربي للتحليل الذي يعرف الملايين نصفه فقط، فأينما ذُكر ذلك الاختبار فهو مرتبط بالأنساب أو جريمة قتل وما إلى ذلك من الاستخدامات، لكن أن يكون مرآة دقيقة لجسمك متوقف عليها نظامك الغذائي الصحيح والأمراض المحتمل إصابتك بها، أو قد يجيب عن سبب عدم استفادة جسمك من الفيتامينات بالشكل الكافي وغيرها من الأمور التي تكشف حالتك الصحية وتاريخك الوراثي وكيفية العلاج أيضًا.

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، إنَّ التخصص المسؤول عن ذلك يسمى «التغذية الجينية»، وهي مرتبطة بالجينات مِن يريد أن يتبعها يجرى تحليل جينات «بيقدروا يعرفوا من خلال الجينات هل في حساسية مثلًا لأكلة معينة، يبتدي يبعد عنها، في ناس عندها حساسية ضد بروتين القمح أو مثلًا بروتين اللبن متقدرش تحمل بروتين اللبن يسببلها مشاكل، من خلال التحاليل دي يتوقعوا الشخص ده يصاب في المستقبل بمرض السكر ولا لأ نتيجة تاريخ في العيلة فيبان الجين المسؤول عن مرض السكر».

ما هو علم الوراثة الغذائية؟

يمكن إدراج هذا كله تحت مصطلح علم الوراثة الغذائية، وعرَفه «الحوفي» بأنَّه هو العلم الذي يدرس الاستجابة للأطعمة أو المكونات المختلفة للنظام الغذائي وفقًا للاختلافات الجينية الفردية بحيث يمكن تحديد المتطلبات الغذائية المحددة من المتغيرات الجينية التي تسمى تعدد الأشكال، وهي تغييرات في تسلسل الحمض النووي وموجودة في خلية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى ذلك، يفحص علم الوراثة الغذائية مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالنظام الغذائي (مثل السمنة أو داء السكري).

الجينات وراء عدم استجابة الجميع للنظام الغذائي

هذا وراء تفسير عدم استجابة الجميع للنظام الغذائي ذاته بالطريقة ذاتها، وعلى سبيل المثال، عند اتباع النظام الغذائي ذاته لإنقاص الوزن، يمكن لبعض الأشخاص فقدان الكثير من الوزن، وقد يزداد وزن الأشخاص الآخرين، إذ تكمن الأسباب وراء هذه الاختلافات في جيناتنا.

وفي دراسة أجريت عام 2014، نشرتها «العربية»، أكّدت أنَّ انتشار البدانة بصورة كبيرة عالميًا نتيجة قلة الوعي الصحي وأنماط الحياة الاستهلاكية كان الدافع للأوساط الطبية لوضع نظام حمية غذائية يقوم على أسس صحية وعلمية مستندة إلى نتائج تحليل اختبارات الحمض النووي DNA.

كيف يجري اختبار الحمض النووي لفقدان الوزن DNA diet؟

يجرى اختبار الحمض النووي لفقدان الوزن DNA diet عن طريق مسحة فم بسيطة للكشف عن الطعام المناسب والتدريبات الملائمة لجسم الانسان لخفض الوزن، وعليه تحدد طريقة ونوعية الغذاء التي تلائم انقاص الوزن، وهو معمول به في العديد من الدول الأوربية وبعض العربية، إذ يصل سعره تقريبًا إلى 250 دولارًا، ولكن ثقافته لم تصل مصر بالشكل الكافي، لذا أكّد الدكتور محمد الحوفي ضرورة توافر 3 عناصر لإنجاح الحصول على الخريطة الجينية، بداية من معمل جيد ومطابق للمواصفات، إضافة إلى قارئ جيد للنتائج وتحليلها، وأخيرًا دكتور تغذية مطلع على التغذية الجينية حتى يتمكّن من وضع حلول.