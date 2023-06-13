استشاري تغذية لـ قناة الناس: نظام «كيتو» لفقد الوزن يؤثر على الكلى والكبد

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، إنَّ الأنظمة الغذائية الخاطئة تضر الجسم ووظائف الأعضاء، موصيًا بأهمية تناول وجبات متكاملة العناصر والبعد عن أي نظام غذاء يتبع طرق الحرمان أو التقليل المبالغ فيه لكميات الطعام.

تحذير من أنظمة التخسيس الخاطئة وأضرارها

وأضاف «فهمي»، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، على شاشة «قناة الناس»، أنَّ استخدام نظام الكيتو في التخسيس بشكل خاطئ يؤثر على وظائف الكلى والكبد، لأنَّه من الأنظمة الغذائية التي تتبع الحرمان من أصناف بعينها لفقدان الوزن.

وتابع استشاري التغذية العلاجية والتجميل، «التقليل المبالغ فيه لكميات الأكل، والحرمان من أصناف الطعام، يؤدي إلى فشل إنقاص الوزن، بل وربما زيادة الوزن بسرعة شديدة بمجرد التوقف».

أضرار توقف نظام «كيتو»

وأوضح «فهمي»، أنَّ توقف نظام غذائي مثل «الكيتو» يؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن نتيجة الخلل الذي يصيب وظائف الجسم، محذرًا من المبالغة والدعايا المفرطة في أشياء غير مدروسة لكل شخص على حدة أو التعميم».

وأشار إلى تحذيرات جمعية أطباء القلب الأمريكية من نظام الكيتو، الذي يؤدى إلى مشاكل جسيمة على القلب والكوليسترول على المدى البعيد.