محمد أنور بعد تكريمه في جريدة «الوطن»: «الحمد لله رب العالمين»

أعاد الفنان محمد أنور نشر بوستر ندوة تكريمه في جريدة «الوطن»، بعد نجاحه الكبير في فيلمي «البعبع» و«مستر إكس»، المنافسين بدور العرض بموسم عيد الأضحى، وحقق كلا منهمًا نجاحاً كبيراً وتخطي الإيراد اليومي المتوقع.

محمد أنور يتحدث عن تكريمه بعد نجاحه في «البعبع» و«مستر إكس»

وعلق محمد أنور على الصورة قائلاً: «الحمد لله رب العالمين»، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور مشيدين بدوره في فيلمي العيد، والنجاح الكبير الذي حققه.

«الوطن» تكرم الفنان محمد أنور بعد نجاحه في «البعبع» و«مستر إكس»

وعن رأي محمد أنور بموسم عيد الأضحى قال لـ«الوطن»، «من وجهة نظري، هو موسم قوي، فأفلام جودتها عالية، وهناك نجوم كبار تنافس بموسم العيد».

وأضاف «أنور»: «هذا الأمر مفيد للجمهور لأنّه سوف يشاهد 4 أفلام مختلفة متنوعة بين الأكشن والكوميدي، ولا يوجد شيء اسمه أحسن فيلم، فجمهور العيد يدخل الأفلام، لأن أذواق الناس مختلفة، وأتمني النجاح لكل الأفلام، وتحقيق إيرادات عالية».