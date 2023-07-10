محمد أنور يوجه رسالة لتامر حسني بعد لغط «بوست الإيرادات»: كنت بهزر

وجّه الفنان محمد أنور، رسالة للفنان تامر حسني بعد حالة اللغط التي أثيرت أخيرًا حول سخرية الأول من الإيرادات التي حققها فيلم «تاج»، عبر خاصية «ستوري»، بتطبيق «إنستجرام».

محمد أنور يوضح حقيقة بوست الإيرادات

وكان محمد أنور، نشر الملصق الدعائي لفيلم «البعبع»، وداعب متابعيه قائلا: «فيلم البعبع عمل 2 مليار دولار في 24 ساعة هو في حد هيعد ورانا»، وهو ما اعتبره البعض إسقاط منه على الإيرادات الدولية التي حققها فيلم «تاج» لتامر حسني خارج مصر.

وقال محمد أنور في ندوة «الوطن» إنه يحب تامر حسني، ويحب أعماله، ويحرص دائما على مشاهدتها، ولم يقصده بالاستوري الذى نشرها تماما، وتفأجأ بأن عددا كبيرا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ربطت بين الاستوري وإيرادات فيلم «تاج» لتامر حسني، لذلك قام بحذف ما كتبه على الفور.

وأضاف «أنور» أنه تفأجأ بانتشار الاستوري في إطار المداعبة مع متابعيه ليس أكثر، لافتا إلى أنه قرر إرسال رسالة للفنان تامر حسني ليوضح له وجهه نظره خلال الساعات القليلة المقبلة.

نجاح محمد أنور في موسم عيد الأضحى المبارك المنقضي

وحقق محمد أنور نجاحا كبيرا، خلال موسم عيد الأضحى المبارك المنقضي، بمشاركته في عملين، أولهما فيلم «البعبع»، والتي كانت تدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولى على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

مشاركة محمد أنور في فيلم «مستر إكس»

بينما شارك في بطولة فيلم «مستر إكس»، رفقة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، الهام شاهين، البيج رامي، وغيرهم.