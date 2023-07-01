محمد أنور: أفلام موسم عيد الأضحى عالية الجودة

يشارك الفنان محمد أنور خلال موسم أفلام عيد الأضحى بفيلمين، موضحًا أنه قرر كسر المألوف، وينافس بعملين مختلفين في حيث يشارك بتجربة كوميدية خلال فيلم «مستر إكس» مع الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما يشارك خلال فيلم «البُعبع» مع الفنان أمير كرارة من خلال دور أكشن جديد.

محمد أنور يكشف عن رأيه بالمنافسة بموسم عيد الأضحى

وقال الفنان محمد أنور لـ «الوطن»، من وجهة نظري، هو موسم قوي، فأفلام جودتها عالية، وهناك نجوم كبار تنافس بموسم العيد، وهذا الأمر مفيد للجمهور لأنه سوف يشاهد 4 أفلام مختلفة متنوعة بين الأكشن والكوميدي، ولا يوجد شيء اسمه أحسن فيلم، فجمهور العيد يدخل الأفلام، لأن أذواق الناس مختلفة، وأتمني النجاح لكل الأفلام، وتحقيق إيرادات عالية.

أبطال فيلم «مستر إكس»

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، الإعلامي إبراهيم فايق، مجدي عبد الغني وآخرين، من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.