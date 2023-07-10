«الوطن» تكرم الفنان محمد أنور بعد نجاحه في «البعبع» و«مستر إكس»

كرمت جريدة «الوطن» الفنان محمد أنور، بعد نجاحه الكبير في فيلمي «البعبع»، و«مستر إكس»، المعروضين حاليا بجميع دور العرض السينمائي.

تفاصيل مشاركة محمد أنور في الفيلمين

وكشف «أنور» خلال الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي خالد فرج، رئيس قسم الفن بجريدة «الوطن»، وعدد من الزملاء بالقسم، عن تفاصيل مشاركته في الفيلمين وأبرز الصعوبات التي واجهها فيهما.

وأبدى محمد أنور سعادة بالغة إزاء الإشادات التي تلقاها عن دوريه في الفيلمين، موضحا أن أكثر ما أسعده هو اختلاف الدورين عن بعضهما البعض، وتحقيق كل منهما لنجاح جماهيري كبير.

فيلم مستر إكس من بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، الهام شاهين، البيج رامي، وغيرهم.

بينما شارك محمد أنور في بطولة فيلم البعبع بجانب أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد عبد العظيم، وغيرهم والعمل كان من إخراج حسين المنباوي.