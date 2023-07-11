عاجل.. الراتب يصل إلى 7800 جنيه.. وظائف خالية من «الشباب والرياضة» لهذه الفئة

الوظائف الخالية أكثر ما يشغل بال الشباب، سواء الراغبين في الحصول على وظيفة للعمل بها بعد التخرج، أو الراغبين في تغيير وظيفتهم بوظيفة أفضل وبمرتبات أعلى، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة حريصة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، لدعمهم لبدء حياتهم العملية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية لذوي الهمم القادرين على العمل، والذين لديهم إعاقات حركية خفيفة، للعمل في إحدى الشركات العالمية في وظيفة خدمة عملاء (تليفون وشات)، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية من الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، كما يلي.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في مول كايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالٍ أو طالب في السنة النهائية.

- لا يشترط الخبرة للحصول على الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيدا في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للوظائف من ذوي الهمم قادر على العمل.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 55 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا يبدأ من 5800 للغة العربية و7800 للغة الإنجليزية.

- توفر الشركة مواصلات للعاملين بها.

- توفر الشركة للعاملين شيفتات متغيرة من 6 صباحا حتى 11 مساء.

- تمنح الشركة العاملين بها يومين إجازة أسبوعيا.

- تمنح الشركة فرصا للترقي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينا طبيا واجتماعيا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية، ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف والموجودة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.