وظائف جديدة للمعلمين في سلطنة عمان 2023.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للمعلمين «ذكور وإناث» للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024، وفق عدة من الشروط.

وأشارت الوزارة إلى عدة شروط وخطوات يجب اتباعها على النحو التالي:

1- يقدم الطلب عبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية https://hiring.moe.gov.om/moeapp.

2- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل (تربوي) جامعي (بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.

3-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

4- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي، كشف الدرجات + الثانوية العامة) مصدقة من قبل الجهات ذات الاختصاص.

5- أن يكون المتقدم ملما بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

6- اجتياز الامتحان التحريري الإلكتروني والمقابلة .

7- أن يكون لائق صحيا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.

8- لا يتجاوز عمر المتقدم الـ47 عامًا.

طريقة التقديم على الوظائف

التقديم إلكتروني من خلال هذا الرابط.

وشدد البيان، على عدم الحضور إلى الوزارة إلا بعد التأكيد على ذلك من قبل المختصين بقسم الإعارة والتعاقدات بذلك من خلال التواصل مع المقبولين هاتفيًا.