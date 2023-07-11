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وظائف جديدة للمعلمين في سلطنة عمان 2023.. اعرف الشروط المطلوبة

كتب:

إلهام الكردوسي
09:02 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
وظائف شاغرة 2023

وظائف شاغرة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للمعلمين «ذكور وإناث» للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024، وفق عدة من الشروط.

وأشارت الوزارة إلى عدة شروط وخطوات يجب اتباعها على النحو التالي:

1- يقدم الطلب عبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية https://hiring.moe.gov.om/moeapp

2- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل (تربوي) جامعي (بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.

3-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

4- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي، كشف الدرجات + الثانوية العامة) مصدقة من قبل الجهات ذات الاختصاص.

5- أن يكون المتقدم ملما بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

6- اجتياز الامتحان التحريري الإلكتروني والمقابلة .

7- أن يكون لائق صحيا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.

8- لا يتجاوز عمر المتقدم الـ47 عامًا.

طريقة التقديم على الوظائف

التقديم إلكتروني من خلال هذا الرابط.

وشدد البيان، على عدم الحضور إلى الوزارة إلا بعد التأكيد على ذلك من قبل المختصين بقسم الإعارة والتعاقدات بذلك من خلال التواصل مع المقبولين هاتفيًا.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي