المخرجة هالة خليل تحيي ذكرى سامي العدل: ممتنة لدعمك لي بـ«أحلى الأوقات»

أحييت المخرجة هالة خليل ذكرى وفاة الفنان الكبير سامي العدل، التي حلت أمس، ونشرت صورة من مشهد يجمع سامي العدل وحنان ترك من فيلمها «أحلى الأوقات» عبر حسابها على «فيس بوك»، معلقة: «مرت 8 أعوام على رحيلك ولازلت أحمل لك كل الامتنان لدعمك لي في فيلمي الأول أحلى الأوقات».

فيلم «أحلى الأوقات» من إنتاج عام 2004، ويعتبر التجربة الإخراجية الأولى لـ هالة خليل، وشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية: حنان ترك، وهند صبري، ومنى شلبي، وأمير كرارة، وخالد صالح، وسامي العدل، ومها أبو عوف، وحسن حسني وأحمد كمال، ومن إنتاج «العدل جروب».

سامي العدل يثري الحياة الفنية

رحل سامي العدل عن عالمنا في 10 يوليو 2015 عن عمر يناهز الـ69 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا قارب الـ200 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، كما اشترك مع أشقاءه في إنشاء شركة «العدل جروب» التي تولت إنتاج مجموعة من أبرز الأعمال في السينما والتلفزيون بداية من «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، «مافيا»، «اللي بالي بالك»، بجانب أعمال درامية منها «ريا وسكينة»، «سجن النسا» وغيرها من الأعمال.

وشهد مسلسلي «بين السرايات» و«حارة اليهود» الظهور الأخير للفنان الراحل سامي العدل في موسم الدراما الرمضانية 2015 قبل رحيله.