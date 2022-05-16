هالة خليل تشيد بخالد الصاوي.. والجمهور يعلق: طاقة فنية متحركة

أشادت المخرجة والكاتبة هالة خليل، بأداء الفنان الكبير خالد الصاوي، وتألقه في سباق دراما رمضان 2022، وذلك عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

الجمهور يشيد بخالد الصاوي

وكتبت هالة خليل عبر فيس بوك: «خالد الصاوي موهبة تملأ القلب والعقل»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، حيث علق أحدهم: «طاقة فنية متحركة»، بينما كتب المصور الشهير خالد فضّة: «فنان مشبع بالفن والإحساس»، وعلق الفنان أمير صلاح الدين: «أستاذ كبير».

خالد الصاوي يتألق في مسلسل الاختيار 3

يذكر أنّ الفنان خالد الصاوي تألق في السباق الرمضاني 2022 من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار 3، بدور الإخواني خيرت الشاطر، حيث حصد إعجابا كبيرا من الجمهور وإشادات واسعة بأدائه، والمسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، أحمد السقا، أحمد عز، صبري فواز، عبدالعزيز مخيون، ونور محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

خالد الصاوي يستكمل تصوير فيلم «مغامرات كوكو»

واستكمل «الصاوي» الأيام الماضية تصوير فيلمه الجديد مغامرات كوكو، الذي انطلق تصويره قبل بداية شهر رمضان، وهو بطولة شيرين رضا، بيومي فؤاد، ونانسي صلاح، أوس أوس، وإيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين، تأليف إيهاب نصار وإخراج إسماعيل فاروق.

هالة خليل تكتب سيناريو أحلام سعيدة

كما شاركت هالة خليل في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسلها «أحلام سعيدة» الذي كتبت السيناريو الخاص به، والعمل من بطولة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، نور محمود، هشام إسماعيل، وعدد من ضيوف الشرف، إخراج عمرو عرفة.