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«القاهرة الإخبارية»: فرنسا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

كتب:

هانى حسن
01:37 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنّ فرنسا ستبدأ تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى للدفاع عن نفسها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال ماكرون، لدى وصوله لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): «مع الحفاظ على إيماننا بأنّ أوكرانيا ستكون قادرة على الدفاع عن أراضيها، قررنا زيادة شحنات الأسلحة والمعدات لتمكين الأوكرانيين من امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات عميقة»، ورفض ذكر أي تفاصيل عن عدد أو أنواع الصواريخ.

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بقلم هانى حسن