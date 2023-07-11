التحفظ على 181 جوال دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم، وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

تكثيف الحملات التموينية بمركز الواسطى

وكشف المحاسب حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، عن تكثيف الحملات الرقابية، على المخابز البلدية بنطاق المركز، والتي تنفذها إدارات التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية.

وقال «راضي»: «تمكنت إحدى الحملات بدائرة محافظة بني سويف من ضبط سيارة محملة بعدد 160 جوال دقيق مدعم، زنة 50 كيلوجرام للجوال الواحد، أي ما يعادل 8 أطنان من الدقيق، ضمن حصص المخابز البلدية، وجرى التحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

محاضر لمخابز بلدية مدعمة في بني سويف

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، تحرير محضرين لمسؤولين عن مخابز بلدية، لتجميع 21 شيكارة دقيق مدعم بغرض التربح، ليصبح إجمالي ما جرى ضبطه 181 شيكارة دقيق مدعم، لافتا إلى تحرير عدة محاضر لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتكثف إدارات التموين في محافظة بني سويف، جهودها لمراقبة الأسواق والمخابز التموينية وضبط المخالفين منهم، في إطار خطة مديرية التموين بالمحافظة.