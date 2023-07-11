«النواب» يوافق على منحة بقيمة 15 مليون دولار لمواجهة آثار تغير المناخ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق منحة مساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكي، بشأن مبادرة تغير المناخ بـ15 مليون دولار، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29-9-2022.

واستعرض حسام عوض، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة، مؤكدا أنّ الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف وتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ، وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والابلاغ والتحقق.

قمة المناخ

وأعرب النواب عن ىترحيبهم بالاتفاق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لمكافحة تغير المناخ، خاصة بعد تنظيم مصر قمة COP27، في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، حيث أنجزت عددا من الاتفاقيات في ظل التوجه المصري نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف عوض الله، أنّ الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المروتة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.