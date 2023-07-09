المعهد القومي لعلوم البحار: انتشار القناديل سببه التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي للعلوم والبحار، إن ظهور القناديل في الوقت الراهن جاء نتاج الفترة التي أعقبت موسم التكاثر لقنديل البحر، وهي التي تحدث في أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، مشيرا إلى أن تكاثر القناديل يأتي تزامنًا مع فصل الربيع، ويظهر الآن في المياه.

معاطي: زيادة نسب قناديل البحر سببها التغيرات المناخية

وأضاف «معاطي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أن هناك سببين لزيادة الشعور بكثرتها في الصيف الحالي وهو التغيرات المناخية من جهة، ومن جهة أخرى فمن المعروف أن القناديل هي الوجبة الغذائية الرئيسية للسلاحف البحرية، والتي تظهر نتيجة إلقاء الأكياس البلاستيكية في المياه، وتتناولها السلاحف وتسبب لها الاختناق ومع اختلال أعدادها تزيد عدد القناديل.

وحول نصائحه للتعامل مع قنديل البحر قال: «قنديل البحر من أقدم الكائنات البحرية وعمره 575 مليون سنة، وانتشاره في السواحل يتم التعامل معه عبر غسلها بالمياه، وينصح بعدم فرك المنطقة المصابة بقطعة قماش، ووضع الخل العادى أو عصير الليمون على المنطقة المصابة من أجل تهدئة البثور المؤلمة، وذلك عبر اصطحاب زجاجات الخل للشواطي».