سفير مصر في روما: قمة COP27 ستبقى علامة فارقة في عمل قضايا المناخ

ألقى السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما، بيانا تفصيليا بشأن جهود مصر المتعددة، التي أفضت إلى الوصول لنتائج القمة العالمية للمناخ COP27، التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي 2022، وذلك في جلسة إحاطة خاصة لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» بمقرها الدائم في روما.

قمة شرم الشيخ علامة فارقة في التاريخ

وأكد بسام راضي، أنّ قمة شرم الشيخ ستسجل في التاريخ كعلامة فارقة في عمل قضايا المناخ، ليس فقط على مستوى الاستضافة والتنظيم الرائع لأكبر تجمع دولي على مستوى العالم من حيث عدد رؤساء الدول والحكومات والوفود والمنظمات الدولية بمختلف اختصاصاتها وتنوعها، ولكن أيضا على مستوى النتائج وفي مقدمتها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتركيز القمة على أهمية تحويل المناقشات من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى أنّ أفريقيا كانت في قلب أولويات المؤتمر الذي أفرز 6 مبادرات مرتبطة بالقارة الأفريقية، موضحا أنّ قمة شرم الشيخ أكدت أهمية تشابك قضايا المناخ مع العديد من القضايا الدولية الأخرى، وعلى رأسها قضية الأمن الغذائي، كما سلّط الضوء على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشاركة قطاع الشباب في مناقشات القمة ودعم أنشطتهم، في إطار النهج الاستراتيجي العام للدولة المصرية للاهتمام بدمج الشباب في جميع الأنشطة والفعاليات الدولية والوطنية.

وأعرب بسام راضي، باسم مصر، عن بالغ التقدير للدور الإيجابي الفعال الذي قامت به منظمة الفاو العالمية وإسهاماتها خلال فعاليات المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بموضوعات الزراعة والمياه والأمن الغذائي.