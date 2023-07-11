بدء تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، انطلاق فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2022 / 2023 للطلاب والمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية.

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة تستمر لمدة 3 أيام بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية.

حضور انطلاق المسابقة

وأشار «حسن» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه شارك اليوم، في انطلاق فعاليات المسابقة، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ تامر فؤاد، موجه عام المكتبات بالمديرية، والأستاذ حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية بالمديرية.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها.

رسالة المشروع القومي

كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.