بدء تقييم الطلاب المشاركين في المشروع القومي للقراءة بالقليوبية

أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات تقييم الطلاب على مستوى المديرية في مسابقة المشروع القومي للقراءة «اقرأ وارتق» للعام الدراسي 2021 - 2022 في إطار مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدء تقييم المشاركين في المسابقة

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تقييم الطلاب من خلال لجنة التقييم المكونة من عدد من الموجهين، وهم زينب أحمد حسني موجه عام المكتبات، وثناء إبراهيم محمد النجار موجه عام دراسات اجتماعية، وسابق إبراهيم محمد موجه عام علوم.

المسابقة تهدف إلى نشر الوعي الثقافي

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى اليوم أولى فعاليات تحكيم المسابقة الوزارية «المشروع القومي للقراءة»، تحت شعار «اقرأ وارتق» على مستوى المديرية، وذلك في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية ونشر الوعي الثقافي والأدبي بين الطلاب والتلاميذ بجميع المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من أجل تقييم الطلبة للمشاركة في المسابقة لاختيار أفضل الطلبة المتميزين لتصعيدهم للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ووجه ياسر محمود، الشكر والتقدير لجميع أعضاء توجيه المكتبات على الجهد المتميز والمبذول من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بإدارة شبين القناطر كما أثنى على المستوى الثقافي الذي ظهر عليه الطلاب المشاركون والتنافس الشريف بينهم أثناء فعاليات المسابقة متمنيًا لهم الرقي والتقدم دوما.