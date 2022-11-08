التعليم توجه ببدء التسجيل في المشروع القومي للقراءة وإرسال بيانات المنسقين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة ببدء التسجيل في المشروع القومي الوطني للقراءة، وإرسال بيانات منسقي المشروع في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة.

إرسال بيانات منسقي المشروع

وطالبت وزارة التربية والتعليم بتوجيه مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديريات لموافاة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة بأسرع وقت ببيانات (منسقي المشروع على مستوى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس).

بدء التسجيل في المشروع الوطني للقراءة

وأضافت وزارة التعليم، في خطاب رسمي مرسل للمديريات التعليمية يتضمن بيانات منسقي المشروع الوطني للقراءة (الاسم، المديرية، الوظيفة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

ووجهت الوزارة المدارس ببدء التسجيل علي موقع المشروع، وإرسال نسخة ورقية على الفاكس ونسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني، مع اعتبار الأمر مهم وعاجل.