المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة ضد شاب بمصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، تشكيلا عصابيا يضمّ 4 أشخاص لإدانتهم باستعراض القوة ضد أحد الأشخاص في منطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، والمشدد 3 سنوات لباقي المتهمين.

أمر الإحالة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين الأربعة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه بدائرة القسم، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، وأحدثوا إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خلافات بين المجني عليه والمتهمين

وأضافت أوراق القضية، أنّ خلافا نشب بين المجني عليه والمتهمين الأربعة في دائرة القسم بسبب خلافات بينهما، ما دفعهم للتعدي عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.