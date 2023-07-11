ضبط موظف بتهمة تحقيق 3 ملايين جنيه من الكسب غير المشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بتهمة استغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، ما تسبب في تحقيقه كسب غير مشروع بالمخالفة للقانون.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، بإجمالي 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.