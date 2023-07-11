القبض على رجل أعمال بتهمة غسيل 25 مليون جنيه في حدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على رجل أعمال بتهمة غسيل 25 مليون جنية، في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة» وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.

إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة

وأشار البيان، إلى أن المتهم تمكن من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لافتًا إلى أن تلك الأموال قدرت بنحو 25 مليون جنيه.