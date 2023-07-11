مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة.. مقالي واختيار من متعدد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023، والمقرر أن يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية علوم الامتحان فيها، يوم الخميس المقبل، في آخر أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وفق الجداول المعتمدة رسميا، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنّ الأسئلة الامتحانات تتضمّن 15% مقالية و85% موضوعية، كما يلي.

- عدد الأسئلة لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 44 سؤالًا.

- الدرجة الكلية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 60.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة للأحياء للصف الثالث الثانوي: 56.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 4.

- زمن الإجاب : 180 دقيقة.

أسئلة وإجابات لن يخرج عنها امتحان الأحياء

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، اختبار تجريبي لطلاب الثانوية العامة 2023 لمادة الأحياء كنموذج استرشادي للطلاب، للتدريب عليه وعلي شكل الأسئلة، حتي يستطيع الطلاب علي طباعة الأسئلة وحلها ومقارنتها بالإجابات التي أتاحتها وزارة التعليم علي موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التعليم، أنّ الاختبار التجريبي، نسخة شبيهة لامتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة، والذي يؤديه الطلاب يوم الخميس 13 يوليو في لجان امتحانية، ويمكن الحصول عليه من خلال هذا الرابط عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.