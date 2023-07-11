رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا.. شكاوى من الأسئلة والوقت

رصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة «علمي رياضة»، اليوم، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إذ عُقد الامتحان ورقيا بالبابل شيت في لجان مراقبة ومؤمنة بالكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا

وضمن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا، أكد الطلاب صعوبة امتحان الديناميكا مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتميز، وأن معظم الأسئلة تحتاج إلى تفكير وتحتاج خطوات كثيرة للحل.

وحول رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا، اشتكي طلاب الصف الثالث الثانوي، من قِصر الوقت المخصص لامتحان الديناميكا، وخاصة أن الأسئلة تحتاج إلى تركيز وتفكير ووقت لحلها، وأن الوقت المخصص لم يكن كافيا للمراجعة.

امتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعليمات مهمة وعاجلة لرؤساء اللجان بتوزيع ورق إجابة البابل شيت، وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا؛ لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وأكدت وزارة التعليم، أنّ أي طالب سيتم رصده عبر منصّات التواصل الاجتماعي يقول إنّه غش داخل اللجنة أثناء الامتحان، سيتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة، مشددا على أنّ الوزارة لديها كل أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على «السوشيال ميديا».

وفي نفس السياق، يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الخميس 13 يوليو، بامتحان بمادة الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.