تعليمات مهمة من التعليم للمدارس حول المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس بتحميل كشوف بيانات المتقدمين للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023 / 2024، حتى تباشر اللجنة المختصة بالمدرسة الإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف (القبول أو عدم القبول) المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها.

المتقدمون للصف الأول الابتدائي.. ملف الطالب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على المدارس بضرورة التسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم) ولى الأمر ملف المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وحال عدم إتمام تلك الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمدارس بشأن تسجيل المتقدمين للصف الأول الابتدائي، من بينها الآتي:

- ترحيل الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي) الخاصة بها.

- في حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة سوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية.

-الطلاب الوافدين يقدمون أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا.

التقديم للصف الأول الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل للمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات والمدارس المتميزة لغات، من 1 يونيو الماضي ولمدة شهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»،