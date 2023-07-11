«عبدالغفار» يوجّه بتشكيل فرق لتقييم أداء المرور الميداني لـ«100 يوم صحة»

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتشكيل فرق للمتابعة وتقييم الأداء من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، تحت إشراف قطاع الرعاية العلاجية، للمرور الميداني الأسبوعي على المستشفيات، وتقييم أداء العمل بها وما تقدمه من خدمات ومتابعة انضباط العاملين على مدار 24 ساعة.

كما وجّه بإعداد تقارير دورية، عن أعداد الفرق الطبية على مستوى المحافظات خاصة الساحلية، والمستشفيات الواقعة على الطرق السريعة المؤدية إليها، في إطار تنفيذ حملة «100 مليون صحة» وضمن خطة تأمين المواطنين في فترة الإجازات الصيفية.

حملة 100 يوم صحة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير أكد توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير وسيلة مناسبة لنقل الأدوية والمستلزمات، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد النوبتجيين في أقسام الطوارئ، وزيادة أسرة الطوارئ، والرعايات المركزة، مع تكثيف تواجد أطباء وفنيي (الأشعة، والمعامل، وبنوك الدم)..

التأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات

من جانبه، أكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، التنسيق مع مسؤولي إمداد المديريات بإدارة الطوارئ، للتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات، وأعداد الأطباء والتمريض والتخصصات، بناء على ما تمت دراسته من قدرات المستشفيات على تقديم الخدمات ومستويات تصنيفها في خطة تنفيذ حملة 100 يوم صحة.

وأضاف «الخطيب» أنّه تم رفع درجة الاستعداد بمركز التحكم الرئيسي بالتنسيق مع هيئة الإسعاف وجميع مراكز التحكم الفرعية بالمحافظات والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ ومركز الخدمات الطارئة 137، لإعداد التقارير اللازمة عن الحوادث والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات الحرجة وفقا للتخصصات والأسرة الشاغرة.