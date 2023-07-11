«الصحة»: تشكيل لجنة لمراجعة مخزون الأدوية وتوفير النواقص منها

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار وجه قيادات الوزارة في اجتماعه معهم أمس، بأهمية مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات الطبية وإعداد تقرير بالنواقص والعمل على توفيرها مع الجهات الشريكة.

متابعة منظومة عمل الغسيل الكلوي وتطويرها

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الوزير ناقش أيضا منظومة الغسيل الكلوي، وأهمية الانتهاء من ميكنتها خاصة وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بها، وبمدى التطوير فيها، وكذلك متابعة منظومة العمل بها والميكنة الخاصة بالمنشات الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

مؤشرات عمل حملة 100 يوم صحة

وأضاف المتحدث الرسمي: الدكتور خالد عبدالغفار، أطلع على مؤشرات حملة 100 يوم صحة، وقدم الشكر الى الفرق الطبية التى تقدم أبذل مالديها لتقديم الخدمات الطبية المقدمة خلال الحملة على أكمل وجه، لافتا الى أن محافظة الشرقية جاءت من المحافظات الأكثر إقبالا على حملة «100 يوم صحة» والجيزة والقاهرة من المحافظات الأعلى استفادة من مبادرة دعم صحة المرأة، مؤكدًا أن الوزير اطلع على تقرير تحت عنوان 30 يوم عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى النظر في التحديات والمشاكل التى تواجه المنتقلين للعمل بالعاصمة والعمل على حلها في أسرع وقت.