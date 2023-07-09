«الصحة» توضح كيفية الاستفادة من حملة «100 يوم صحة».. خدمة جديدة من المنزل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الخدمات المقدمة من حملة «100 يوم صحة»، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة تشمل كافة الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات، وتتضمن الحملة الكشف عن حديثي الولادة وحتى كبار السن، وهناك تخصصات طبية مختلفة تُقدم، منها: الباطنة والنساء والتوليد والكشف عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة والكشف عن الأجنة والفيروسات المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الطب الوقائي.

أماكن حملة «100 يوم صحة» ومواعيد العمل

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الحملة تعمل داخل كافة الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، لافتا إلى أن هناك مناطق، وهي ذات الكثافة السكانية العالية تمتد عدد الساعات بها إلى العاشرة مساء، مشيرا إلى أن الحملة توجد في النوادي الصحية والميادين والمؤسسات العامة ويمكن الاطلاع على أقرب وحدة صحية من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.

خدمات تُقدم منزليا من خلال الخط الساخن لحملة «100 يوم صحة»

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك خدمة جديدة تقدمها حملة «100 يوم صحة»، وهي طلب الخدمات التي تقدمها الحملة منزليا من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة بشرط واحد، وهو أن يكون الطالب غير قادر على الحركة أو المسنين، وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من خلال الحملة، خاصة وأنها مجانية ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.