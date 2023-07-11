الشركة المتحدة تتكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية التي تفاجأ بها الجمهور بعدما كشفت ابنته عن صورة حديثه له.

نتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش لبحث موقفه الصحي بدقة

وجاء في بيان الشركة «المتحدة»: «أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز».

وأكّدت أنَّها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.