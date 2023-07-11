مدبولي: نستهدف زيادة عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة عملت على دعم قطاع السياحة، وشهدت الشهور الـ6 الماضية، توافد نسبة كبيرة من السائحين على مصر بعدد 7 ملايين ضيف، مؤكدا أنّ الحكومة ستتجاوز المستهدف، وستصل لأكثر من 15 مليون سائح بنهاية 2023.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة وضعت خطة بشأن عائدات السياحة خلال الـ4 سنوات المقبلة، تتضمن زيادة هذه العوائد بمعدل 20% سنويا، لافتا إلى أنّ قناة السويس حققت إيرادات كبيرة مؤخرا، حسب ما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ إيرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي 30 يونيو 2023، وهناك خطط ومستهدفات لزيادة الإيرادات، لافتا إلى أنّ البنك المركزي، يعكف على وضع مجموعة أوعية ادخارية، لتشجيع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم إلى داخل البلاد.