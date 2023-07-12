معلومات عن فيلم «Mission Impossible 7» بعد طرحه بدور العرض السينمائي

يبدأ اليوم عرض فيلم «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One»، وهو الجزء السابع من سلسلة «Mission Impossible»، من تأليف وإخراج كريستوفر ماكويري، وبطولة النجم الأمريكي توم كروز، وذلك في عدد من دور العرض السينمائي حول العالم، من بينهم الدور المصرية.

وتذهب المؤشرات الأولية لشباك التذاكر العالمي إلى أن الفيلم سينجح في تحقيق رقم قياسي عالمي في أول 5 أيام بالسينمات يصل لـ250 مليون دولار من الفيلم الذي بلغت ميزانيته 290 مليون دولار؛ تتكون من 90 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، و160 مليونا في الخارج في 70 سوقًا، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا والمكسيك وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

فيلم رابع يجمع «كروز» و«ماكويري»

يعتبر فيلم «Dead Reckoning» هو العمل الرابع لـ«كروز» مع المخرج الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر ماكويري، والثالث في سلسلة «Mission Impossible» بعد فيلمي «Rogue Nation» و«Fallout» في عامي 2015 و2018 على التوالي.

ويجمع الفيلم في بطولته أيضا كلا من سيمون بيج، وفينج رامس، وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، وهنري تشيرني، وفانيسا كيربي، وفريدريك شميدت.

موعد إصدار الجزء الثاني

ومن المقرر إصدار الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل عنوان «Dead Reckoning Part Two» في 28 يونيو 2024، بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا، وأوضح المخرج كريستوفر ماكويري في يونيو 2023، أنه أخبر ماكواري Fandango أن الجزء الأول والجزء الثاني لن ينهيا السلسلة، وأنهما يطوران أفكارًا للأجزاء المستقبلية.