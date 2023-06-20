توم كروز في العرض الخاص لـ«Mission Impossible 7»: السينما شغفي

عبر النجم الأمريكي توم كروز عن سعادته بالعمل في صناعة السينما، خلال العرض الخاص لأحدث أفلامه «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One»، مساء أمس في العاصمة الإيطالية روما، مشيدا بكيفية تجمع الناس من مختلف الثقافات للاستماع بالسينما، حيث تواجد على السجادة الحمراء بحضور صناع الفيلم من بينهم المخرج كريستوفر ماك كويري، والأبطال: سايمون بيج، فريدريك شميت، شيا ويجهام، ومارييلا جاريجا بالإضافة إلى هايلي أتويل.

النشأة على حب السينما

وتحدث توم كروز على شغفه بالسينما والأفلام خلال العرض الخاص للجزء الخامس من سلسلة «Mission Impossible»، قائلا: «نشأت مع حب السينما وهو الذي أهلهمني بأن أحلم وأرغب في السفر حول العالم، هدفي منذ أن كنت صغيرا هو صناعة الأفلام والسفر وليس فقط كسائحًا، لكن أعمل في هذا العالم وأفهم ثقافته»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

توم كروز: شغفي الترفيه عنكم

وتابع: «من خلال أفلامي تمكنت من تحقيق ذلك لأن الجميع هنا سمح لي بالترفيه عنهم، إنه امتياز لم أعتبره من المسلمات»، مشددًا على أهمية مشاهدة الأفلام في السينمات «شغفي الترفيه عنكم وسأقاتل دائمًا من أجل عرض الأفلام على شاشات السينما وأن يخوض الجميع هذا النوع من التجربة».

وأشاد «كروز»، الذي أخرج الفيلمين السابقين من «Mission: Impossible» وكتب أيضًا «Top Gun: Maverick»، خلال خطابه، قائلاً: «كان لي دور في كل فيلم صنعته على مدار الـ 16 عامًا الماضية».