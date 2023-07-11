وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي القوات الخاصة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي القوات الخاصة، بقيادة قوات المظلات، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح محمد محمود عوض، قائد قوات المظلات، أكد خلالها أنّ رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها، ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رجال القوات الخاصة، مشيرا إلى أنّ مقاتلي القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذ مهامهم المكلفين بها، بما يتناسب مع طبيعة عملهم في حماية الوطن وصون مقدساته، مثنيا على دورهم البطولي وتضحياتهم بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن.

وأكد الفريق أول محمد زكي، أنّ القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأوصى مقاتلي القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية واتباع أساليب التدريب المتطورة التي تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقي الذي يتمتعون به.

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة، حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات، مشيدا بما لمسه من فهم واعىٍ وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.