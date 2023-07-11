مدبولي: استثمار القطاع الخاص في الطروحات رسالة ثقة بالاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الشركات التي ستكون ضمن الطروحات الحكومية هي شركة «باكين، والفنادق، وإيسيدكو، والحفر المصرية، وجبل الزيت، وسيمنز، والدخيلة»، مؤكدا أنّ مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في الشركات المطروحة رسالة ثقة بأنّ اقتصاد الدولة قوي ويستثمر بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ شركة المصرية للاتصالات لم يعلنوا عنها لأنّها كان طرحًا ثانويًا، لذا لم يكن بمقدورهم الإعلان عنها، موضحًا: «نقول مسبقًا إنّنا سنطرح نسبة من شركة مدرجة في البورصة، وهذا يحدث بطريقة سرية للغاية للتحرك في هذا الشأن، والدولة ستتحرك في عدد من هذه الشركات في خلال الفترة المقبلة، من الشركات الموجودة في البورصة، ويُمكن أن تُطرح ثانويًا أيضًا».

الاستثمار في المشروعات الاقتصادية رسالة ثقة باقتصاد الدولة

وتابع بأن المستثمر الذي دخل وأخذ هذه الشركات قطاع خاص مصري ووطني، إضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي، مشيرا إلى أنّه طالما القطاع الخاص المصري أتى بأموال من الخارج فهذا أمر محمود، لأنّها رسالة ثقة في أنّ اقتصاد الدولة قوي ويستثمر بمئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية.