مدبولي: وصول إيرادات الدولة من العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار في 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بمنتهى الوضوح الدولة المصرية تتحرك على مدار 3 سنوات، وهذا ليس بمدى زمني بعيد، «نستهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة اعتبارا من الآن ولمدة 3 سنين، إن الصادرات السلعية تزيد عن 20% في السنة، والسياحة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج تزيد بنسبة 10%، والاستثمارات الأجنبية المباشرة تزيد عن 10% سنويا، ومتحصلات قناة السويس 10% سنويا، وخدمات التعهيد أو الدراسات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزيد 10% سنويا».

زيادة إيرادات الدولة من الدولار بمقدار 70 مليار دولار في السنة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن «الكلام ده من شأنه يزيد الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بمقدار 70 مليار دولار في السنة، بحيث إننا نقدر خلال عام 2026 توصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة لحدود 191 مليار دولار».

وواصل رئيس الوزراء، قائلا: « فيه حوالي 88 مليار دولار صادرات سلعية، 20 مليار دولار إيرادات سياحة، 45 مليار دولار تحويلات مصرين في الخارج، 13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و17 مليار دولار قناة السويس، مع عائدات قطاع الخدمات البحرية اللي المفروض تم التوسع فيها والافتتاحات وخدمات الموانئ اللي بتحصل و9 مليار دولار عائدات خدمات التعهيد، كدولة كل القرارات اللي بنعملها عشان نتحرك في هذه المستهدفات، أنا مش بتكلم على 10 سنين، إحنا بنكلم الدولة هتحققها في سنتين أو الثلاثة اللي جايين».