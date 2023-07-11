حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ

انطلقت حملة مكبرة اليوم، على مركبات «التوك توك» في بيلا بكفر الشيخ، لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة لمحاربة التلوث السمعي، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ونفذت الحملة بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، وقسم الإشغالات والإزالات بديوان مجلس مدينة بيلا.

مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات

وتمكنت الحملة من مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التي تسبب الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع جدا، ما يسبب ضررا للمواطنين ليلاً ونهاراً وخصوصا كبار السن والمرضى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المضبوطات.

استمرار الحملات على مركبات «التوك توك»

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار مثل هذه الحملات على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعي يسبب ضررا للمواطنين حتى يتم الالتزام الكامل بعدم إزعاج المواطنين.