محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد إيطالي إقامة منطقة لوجستية في الدلتا

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفدًا إيطاليًا، لبحث إقامة منطقة لوجستية زراعية، لإنتاج المحاصيل والتقاوي والأسمدة والشتلات وغيرهم، وإضافة لتطبيق نظم التشغيل الجديدة الخاصة بأعمال الزراعة الحديثة.

وعبر المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين المحافظة، والوفد الإيطالي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

إقامة مناطق لوجستية زراعية بمنطقة الدلتا

وأكد المحافظ، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماماً كبيراً بكافة المحافظة، ومحافظة كفر الشيخ، لإقامة مشروعات قومية متعددة، وآخرها منطقة لوجستية بمدينة كفر الشيخ أمام جامعة كفر الشيخ، على مساحة 25 فدانا، توفر 30 ألف فرصة عمل متنوعة الخدمات، بالإضافة إلى أنّه جاري إقامة مناطق لوجستية أخرى، وتم اختيار 4 محافظات على مستوى الجمهورية منهم كفر الشيخ بمنطقة الدلتا لإقامة، مناطق لوجستية زراعية.

توفير العديد من المنتجات الزراعية وتشغيل عمالة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ محافظة كفر الشيخ، تتمتع بأراضي خصبة، إضافة تميزها بمرور نهر النيل بها، وبيئة مناسبة للزراعة، مشيراً إلي أنّ الوفد الإيطالى سيقوم بعدد من الإجراءات منها تحليل التربة، ومصادر الماء، وتوفير كافة المرافق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمحافظة، منوهاً بأنّ إقامة منطقة لوجستية زراعية، سيوفر العديد من المنتجات الزراعية، وتشغيل عمالة، والتعرف على نظم التشغيل الجديدة الجديدة.