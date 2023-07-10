«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان الصرف للشهادة الثانوية اليوم

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الاثنين، زيارة للجان إدارة الحامول التعليمية الأزهرية، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

تفقد مجمع لجان البنين لمعاهد الحامول

وتفقد رئيس المنطقة مجمع لجان البنين لمعاهد الحامول، والزعفران، وأبوسكين الثانوي، والتي تُقام لجانهم بمقر معهد فتيات الحامول الإعدادي الثانوي، ويضم 269 طالباً موزعين على 17 لجنة، منها 11 لجنة للقسم الأدبي، و6 لجان لطلاب القسم العلمي، كما توجه أيضاً لمتابعة مجمع لجان الفتيات بإدارة الحامول التعليمية الأزهرية، والمقام بمعهد الحامول الابتدائي، وذلك للاطمئنان علي مدى انتظام وانضباط العمل باللجان المقامة به، حيث تفقد به عدد 4 لجان لطالبات القسم العلمي.

تحقيق الانضباط داخل اللجان

وخلال جولته، طالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كل سُبل الراحة والتركيز والهدوء داخل وخارج اللجنة، وذلك من خلال تفقد الإجراءات التأمينية التي اتخذتها إدارة الحامول التعليمية الأزهرية لتأمين سلامة الطلاب والعاملين باللجنة، كما شدّد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان، والالتزام بتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم السماح بأي تهاون أو تجاوز في حق الامتحانات، حرصًا على نجاح سير الامتحانات.

لا شكاوى من امتحان الصرف اليوم

وأكد رئيس المنطقة أنّ طلاب القسم العلمي أدوا الامتحان اليوم في مادة الصرف، وذلك دون ورود أي شكوي من محتوي الأسئلة، لافتاً أنّه وجّه بمنع الغش والتصدي له بكافة أساليبه، إضافةً إلي منع اصطحاب الهواتف المحمولة والتأكد من هوية الزائرين للجان قبل السماح لهم بالدخول.

وفي نهاية جولته، أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى تواجد غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان، وتلقي أي استفسارات بشان الامتحانات والرد عليها علي الفور.