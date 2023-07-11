مدبولي: الدولة حريصة على سداد كل التزاماتها من ديون وأقساط

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الالتزامات الدولارية خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الدولة المصرية حريصة على سداد كل الالتزامات السيادية من ديون وأقساط، متابعا: «الحمد لله لا نتأخر عن هذا الموضوع».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، «ما زال لدينا ونعترف بوجود بعض التأخر في بعض التحويلات للشركات الموجودة داخل مصر، حيث تشتكي بأنها ترغب في تحويل أرباحها أو جزء من العوائد أو بعض مستحقات بعض المشروعات».

مدبولي: نستهدف زيادة إيراداتنا ومواردنا بالدولار

وواصل: «كل ذلك مرحلة مؤقتة للغاية، واليوم نتغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي ووزارة المالية، ونستهدف مضاعفة أو زيادة إيراداتنا ومواردنا بالدولار وبخطة واضحة للغاية، وكل قطاع نعرف كيف نزيده بأي قدر لكي لا يصبح مشكلة خلال الفترة المقبلة».