موانع الترقيات في قانون الخدمة المدنية.. من بينها «الإعارة»

مع بدء العد التنازلي للإعلان رسميا عن حركة الترقيات 2023 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي وافق مجلس الوزراء على تنفيذها بناء على الطلب المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، كثرت التساؤلات عن تفاصيل وضوابط وإجراءات الترقيات في قانون الخدمة المدنية، ومن بينها التساؤل عن شروط الترقيات وموانعها.

أهم الموانع التي ستحرم الموظفين المرشحين للترقية

«الوطن» بدورها تستعرض في التقرير التالي، أهم الموانع التي ستحرم الموظفين المرشحين في حركة الترقيات 2023 من الحصول على ترقياتهم والوصول إلى الدرجات الوظيفية الأعلى المرقين إليهم وهي على النحو التالي:

7 مواد تضمَّنت تفاصيل ترقيات يوليو 2023

- تضمَّنت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أرقام 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 شروط وضوابط الترقيات لموظفي الحكومة، ومن بينها تحديد محظورات وموانع تحرم الموظف من الحصول على ترقيته في موعدها.

- فشل الموظف في الحصول على تقدير امتياز.

- عدم حصول الموظف على تقدير ودرجة كفء، أو امتياز في العامين السابقين لحركة الترقيات المقررة.

- إعارة الموظف للعمل في جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة.

- عدم استكمال الموظف للمدد البينية اللازمة للترقية قبل 30 يونيو 2023 .

- استمرار عمل الموظف في الجهة المعار إليها، وعدم عودته إلى جهة عمله الأساسية قبل الاعلان عن حركة الترقيات .

- تعرض الموظف لحكم تأديبي أو جنائي .

- وجود الموظف في الإجازات بدون أجر حتى 30 يونيو 2023.