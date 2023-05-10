سلوكيات تؤدي إلى فصل موظف الحكومة من عمله.. تعرف على التفاصيل الكاملة

حرص قانون الخدمة المدنية، على إرساء مبادئ الشفافية والعدالة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، لاغيا بذلك كل أنواع الفساد ومظاهره في الجهاز الحكومي.

ضوابط انتهاء خدمة الموظف الحكومي

وفي إطار ذلك وضعت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط انتهاء خدمة الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، والتي في إطارها تنقطع صلته تماما بالعمل الحكومي.

أسباب إنهاء خدمة الموظف

بلوغ الـ60 والانقطاع عن العمل من أسباب فصل الموظف «الوطن» تستعرض في النقاط التالية، الضوابط التي يخرج بسببها الموظف الحكومي من الخدمة بجهة عمله، وتأتي على النحو التالي:

- بلوغ سن الـ60 بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

2- الاستقالة.

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4- فقدان الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة؛ وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

- للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وذلك وفقا للمادة 70 من القانون؛ إذ يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب .

حالات تسوية الموظف المحال على المعاش

يتم تسوية الحقوق التأمينية للموظف الذي يخرج على المعاش المبكر على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش.

2- تُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها 5 سنوات.