حفلات فنية وعروض أزياء ومسابقات رياضية بمهرجان العلمين.. ينطلق بعد يومين

كشف محمد سعيد، مراسل برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، عن استعدادات مهرجان العلمين الجديدة قبل يومين من انطلاقه.

شعار المهرجان «العالم علمين»

وقال «سعيد» إن مهرجان العلمين الجديدة يقام تحت شعار «العالم علمين»، علما بأن هذه المنطقة كانت على مدار عقود سابقة مقام على أرضها معارك من الحرب العالمية الثانية، لذا شهدت دمارا وصحراء لفترة طويلة.

وأضاف أن مصر قررت تطوير العلمين إلى حد بعيد، فأصبح بها أبراج وناطحات سحاب وقرى سياحية والحياة دبت والأمل والفرحة في كل مكان في العلمين الجديدة، وامتدت للمناطق المجاورة بما فيها العلمين القديمة.

ولفت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيكون من المهرجانات الهامة، وسيثبت نفسه، خاصة أن مصر تمتلك عددا كبيرا من النجوم، كما أن المهرجان لن يكتفي بالنجوم المصريين ولكن سيشهده نجوم العرب والعالم بمختلف المجالات الفنية.

عروض فنية وأزياء عالمية

وأوضح أن مهرجان العلمين، سيحتوي على عروض أزياء عالمية، بجانب الأنشطة الرياضية سواء بمسابقات الكرة الشاطئية يشارك بها نجوم الفن وكرة قدم سابقين وحاليين، وعدد آخر من المسابقات الترفيهية والثقافية والفنية خلال الـ 40 يوماً من 13 يوليو حتى 26 أغسطس.