استعدادات مهرجان العلمين الجديدة.. «موكب للفراعنة وعرض أزياء عالمي»

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة العلمين الجديدة، تحولت فيها الأحلام إلى حقيقة، إذ أنها منذ أعوام قليلة كانت صحراء ليس فيها أي وجه من أوجه الحياة بسبب الألغام المزروعة منذ الحرب العالمية الثانية، متابعة: «العلمين الجديدة أصبحت جنة نراها، وأحد أهم مدن الجيل الرابع المصرية وأجملها على الإطلاق بساحل البحر المتوسط».

استعدادات لاستقبال الزوار

وأضافت «عادل»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، وتنتظر زوارها من كل دول العالم، مشيرة إلى استعدادات كبيرة بالشوارع والسلاسل التجارية والأماكن والفنادق مع تزايد أعداد الزوار بشكل مستمر.

فاعليات رياضية بمهرجان العلمين الجديدة

وتابعت، أن مهرجان العلمين الجديدة يقدم فاعليات رياضية متمثلة في العديد من البطولات العالمية مثل بطولة كرة القدم الشاطئية التي سيشارك فيها ما يزيد عن 40 من أبطال هذه اللعبة حول العالم، فضلا عن وجود بطولات أخرى لباقي الرياضات الشاطئية مثل التجديف والبدل إلى جانب بطولة الجودو وطائرات الـrc.

وأكملت: «ستكون هناك فعاليات ترفيهية على سبيل المثال: حفل العلمين، الذي سيتم توزيع الجوائز به في كل المجالات، إذ أنه يعد الحدث الأهم في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك فضلا عن وجود موكب للفراعنة عبارة عن 100 سيارة فارهة تدور بمختلف الشوارع والمناطق بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عرض أزياء يحضره ما يزيد عن 10 من مصممي الأزياء في دول العالم».