ناقد رياضي: مهرجان العلمين الجديدة فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات

قال أمير نبيل، الناقد الرياضي، إن مدينة العلمين الجديدة تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية ولها قدرات وإمكانيات تمكنها من استضافة الأحداث الكبرى كمهرجان العلمين الذي سيستمر على مدار 44 يوما، وهذا دليل على كون هذه المدينة أصبحت وجهة أكثر جذبا لاستضافة النشاطات الفنية والرياضية والترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدا: «مهرجان العلمين الجديدة فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات».

استضافة بطولات رياضية بالعلمين الجديدة

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين الجديدة يستضيف العديد من البطولات مثل البطولة العربية للجودو، مشيرا إلى تصريح رئيس الاتحاد المصري للجودو الذي أكد أن هذه البطولة ستكون نسخة خاصة لها أهمية كبرى بسبب إقامتها في مدينة العلمين الجديدة».

مكانة كبرى لمدينة العلمين الجديدة

وتابع، أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الرياضات المائية مثل كرة القدم الشاطيئة، مشيرا إلى أن كل هذه الفعاليات تؤثر إيجابيا وتؤكد مكانة وأهمية مدينة العلمين الجديدة في ظل التوجه الرئاسي الذي يعكس قيمة وقدر هذه الوجهة السياحية.

وأكد أن مدينة العلمين تعد من المناطق الأكثر جذبا على مستوى الشرق الأوسط على غرار العاصمة الإدارية التي استضافت أحداثا رياضية بينها بطولة العالم لكرة اليد.