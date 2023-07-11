«الناتو»: أوكرانيا ستصبح عضوا في التحالف والصين ليست عدوا لنا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج إن الحلفاء قدموا خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

وأضاف «ستولتنبرج» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء، أن الصين ليست عدوا لنا، ويجب أن يستمر العمل معها، مبينا أن الناتو يؤكد أن أوكرانيا ستصبح في النهاية عضوا في التحالف.

يأتي هذا في ظل اجتماع للتحالف في دولة ليتوانيا على حدود روسيا من أجل مناقشة طرق الرد على أي هجوم روسي متوقع.